Auf 11.000 Quadratmetern in neun Hallen geht es am Wochenende in Ried im Innkreis rund: RC-Modelle im Rennmodus auf dem Boden und in der Luft, Schiffsmodelle in allen Variationen samt eigenem Hafenbecken, zwei Hallen für Lego-Fans, Modellbau in Plastik und Karton, dazu mehrere Workshops. "Ob jung oder alt, für jeden ist etwas dabei. Wer kommt, dem gefällt’s. Das zeigt sich an der sehr hohen durchschnittlichen Verweildauer", so Helmut Slezak, Direktor der Messe Ried, zur bereits "14.