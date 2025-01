Mitten in Linz stehen Bedürftige für eine warme Mahlzeit Schlange

Seit Dezember 2024 leitet Patrick Hörtnagl, der übermorgen 28 Jahre alt wird, die Caritas-Einrichtung in der Dinghoferstraße.

Die Dinghoferstraße 54 ist eine gefragte Adresse in Linz. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen auch tagsüber im Minusbereich liegen, stehen die Leute Schlange. Sie warten, bis sich die Tür zur Wärmestube öffnet. Ab elf Uhr dürfen sie hinein. „Zu uns kommen Menschen, die zum Teil schon seit zehn Stunden draußen in der Kälte waren“, sagt Patrick Hörtnagl.