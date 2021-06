Mitfiebern gegen Italien: Die Fanmeile wird beben

Es ist das erste Spiel Österreichs in der K.o.-Phase seit 1954. Und unser Gegner im Achtelfinale der Europameisterschaft ist heute kein geringerer als der vierfache Weltmeister Italien, der sich ab 21 Uhr im Wembley-Stadion in London gegen Rotweißrot in Stellung bringt. Wohl nicht nur den Spielern wie dem Goldtorschützen Christoph Baumgartner wird "das Adrenalin aus den Ohren spritzen". Auch die Fans sind gespannt und heiß auf diese historische Partie.

"Unsere 500 Plätze fürs Achtelfinale waren eine Stunde nach dem Sieg gegen die Ukraine ausgebucht", sagt Karl Weixelbaumer von der "Sandburg", der Beachbar an der Linzer Donaulände, wo das von den OÖN präsentierte Public Viewing über die Bühne geht. Für Kurzentschlossene sind maximal noch Restplätze zur Verfügung.

"Aufgewärmt und eingeheizt" wird bei der "Sandburg" schon ab 19 Uhr. Alexander Eder, der Viertelfinalist von "The Voice of Germany", wird auf das Turnierspiel einstimmen. Mehr zum von den OÖN präsentierten Public Viewing auf www.diesandburg.at