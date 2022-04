Miteinander Großes bewirken  für Oberösterreich

Mehr als zwei Jahre Corona haben ihre Spuren bei uns allen hinterlassen. Manche negative Entwicklungen sind dadurch ermöglicht, begünstigt oder beschleunigt worden. Die OÖNachrichten wollen dieser Entwicklung gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern entgegentreten – und zusammen wieder das Verbindende vor das Trennende stellen.

„Es ist höchst an der Zeit, die entstandenen Brüche zu heilen und bei aller Schwere des Alltags die Leichtigkeit des Seins wiederzuentdecken“, sagt Chefredakteurin Susanne Dickstein. Als größte Zeitung des Landes wollen wir das aktiv unterstützen: mit einer groß angelegten Frühjahrsserie „Miteinander“, die am 23. April in den Oberösterreichischen Nachrichten und auf nachrichten.at starten wird. Dort wollen wir Ihnen Menschen aus unserer Heimat vorstellen, die wieder zusammengefunden haben – sei es in Sportvereinen, beim gemeinsamen Musizieren oder am Stammtisch. Wir werden mit unseren rund 100 Redakteurinnen und Redakteuren im ganzen Land unterwegs sein und jene porträtieren, die eben das Gemeinsame über das Trennende stellen. Jene, die uns zeigen, was uns als Gesellschaft zusammenhält.

Beispiele des Zusammenhalts

Dazu passt auch unser aktueller Schwerpunkt zum „Freiwilligen-Manifest“, wo wir gemeinsam mit allen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen in Oberösterreich die ehrenamtlichen Helfer in der Not unterstützen.

Die Corona-Pandemie hat stark polarisiert und zu einem Riss durch das Land geführt – bis hinein in den Alltag und die Familien. Corona hat Freundschaften beschädigt und zu Streitigkeiten geführt – gemeinsam können wir die Gräben aber wieder zuschütten, die Gesellschaft kann sich geeint wieder neu erfinden.

Die Serie „Miteinander“ soll nicht nur auf Corona oder deren Folgen beschränkt sein, unabhängig davon gibt es viele große Themen – wie etwa den Klimawandel, die Energiekrise oder den Krieg in der Ukraine –, die der Einzelne allein nicht bewältigen kann, sondern wo es guten Zusammenhalt und ein starkes Miteinander braucht. Das kann das Engagement in Vereinen, wie bei der Feuerwehr, genauso sein wie die wichtige Rolle des Stammtisches zum Austausch unterschiedlicher Meinungen. Wir werden auch mit Soziologen, Psychotherapeuten und Priestern sprechen, wobei es nicht um Probleme gehen soll, sondern darum, wie „Gebrauchsanweisungen“ für ein Miteinander aussehen könnten.

Wir werden die Serie am Wochenende nach Ostern, am 23. April, beginnen und unterschiedlichste Themen abdecken – Miteinander im weitesten Sinne: Zwillinge, Patchworkfamilien, Integration in Schulen, Flüchtlingshilfen, Chöre, die jetzt wieder miteinander singen, Begegnungsräume, Nachbarschaftshilfe und das Zusammenleben der Generationen.

Wo erleben Sie im Alltag ein Miteinander? Schreiben Sie uns an miteinander@nachrichten.at.