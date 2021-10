Mitarbeiterin vergewaltigt? Prozess gegen Bürgermeister fortgesetzt

Hat der Bürgermeister von Scharten - Jürgen Höckner (VP) wurde bei den Kommunalwahlen im September mit 55 Prozent der Stimmen zum Ortschef wiedergewählt - eine ehemalige Gemeinde-Mitarbeiterin vergewaltigt und sexuell belästigt? Seit Jänner prüft ein Schöffensenat des Landesgerichts Wels die schweren Vorwürfe, für die ihm fünf bis 15 Jahre Haftstrafe drohen könnten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Montag wurde die Verhandlung in Wels fortgesetzt. Zu Wort kam im Schwurgerichtssaal ein per Videokonferenz zugeschalteter forensischer Datenexperte. Dieser hatte im Auftrag des Gerichts ein Handy und einen Computer des Angeklagten unter die Lupe genommen. In der Hoffnung, damit noch Zeit-Weg-Diagramme erstellen zu können und festzustellen, wann der Bürgermeister wo war. Denn wie berichtet streitet er die Taten, die sich in den Jahren 2014 bis 2016 ereignet haben sollen, vehement ab.

Leider sind das Mobiltelefon und ein Computer, die der Bürgermeister im angeklagten Tatzeitraum verwendet hatte, nicht mehr vorhanden. Die Hoffnung des Gerichtsgutachters: die in den Handy-Apps gespeicherten Geodaten sind auch auf das neue Handy übertragen worden. Doch dem war nicht der Fall. Normalerweise seien diese Daten noch in der „Cloud“ von Google gespeichert. Doch dem war Großteils nicht so. „Ich gehe davon aus, dass die Cloud durchgeputzt, also gelöscht worden ist“, so das Fazit des Gutachters.

Interessant war dafür, welche Google-Suchanfragen für die Geräte des Bürgermeisters im Zeitraum Jänner bis März 2021 noch ausgelesen werden konnten. „Was speichert Google von mir“, „speichert Google WhatsApp“, „Windows DPM löschen“, „SIM Karte im Auto BMW“: auf diese Fragen soll der Angeklagte nach Antworten gesucht haben.

Der Gutachter wollte sich damals bei seiner Befunderhebung nicht geschlagen geben und noch einen alten PC, „Bürgermeister-Computer“ genannt, beantragen. „Es hieß, dass er formatiert und an eine Schule weitergegeben worden sei“, schilderte der Sachverständige. Eine Formatierung wäre für ihn kein Problem gewesen, meinte der Datenexperte. „Ich finde, was ich brauche.“ Doch schließlich teilte ihm auch das Gericht mit, dass der Computer „nicht zur Verfügung“ stehe.

Besonders bemerkenswert: Zwei Tage, nachdem heuer im Jänner die erste Verhandlung vertagt worden war, googelte Höckner die Wortfolge: „was passiert mit Handy in ASZ“. Mit ASZ war Altstoffsammelzentrum gemeint, wie auch der Beschuldigte einräumte. Sein Sohn habe das alte Handy damals zur Entsorgung gebracht.

Er habe eben „alles versucht“, das alte Gerät noch aufzutreiben. „Ich habe geschaut, ob alte Handys im Altstoffsammelzentrum noch registriert werden“, meinte der Bürgermeister. Das brachte den Richter ins Grübeln: „Mich wundert, dass Sie als Obmann des Bezirksabfallverbandes selbst nicht wissen, was dort mit einem Handy passiert.“ Diese Tätigkeit übe er schon „mehrere Jahre“ nicht mehr aus, antwortete Höckner.

Das Gericht setzte das Beweisverfahren am Montag fort mit der Sichtung der Videoaufnahmen von der kontradiktorischen Einvernahme des mutmaßlichen Opfers. Aus diesem Grund wurde auf Antrag des Opferanwaltes die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Dass es noch am Montag zu einem (erstinstanzlichen) Urteil kommen wird, gilt als wahrscheinlich.