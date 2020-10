Mitarbeiter wollte Betriebsrat gründen - und wurde gekündigt

Ein 54-jähriger Mitarbeiter sei gekündigt worden, nachdem er gemeinsam mit zwei anderen Kollegen eine Betriebsratswahl eingeleitet hatte, so die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) am Dienstag in einer Aussendung.

Die Kündigung erfolgte laut Gewerkschaftsangaben während der Phase der Kurzarbeit und einen Tag nach Ankündigung der Betriebsratswahl. Die Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes findet am 9. Oktober in Wien statt. "Wir fordern das Unternehmen auf, alle Versuche der Einschüchterung von Beschäftigten zu unterlassen und der Initiierung einer demokratischen Wahl nicht weiter im Wege zu stehen", sagte GPA-Chefin Barbara Teiber.

"Coronakrise hat uns zugesetzt"

Die Gewerkschaft brachte beim Arbeitsgericht in Wels gestern die Kündigungsanfechtung ein. Tech-Masters-Geschäftsführer Heinz Beutelmayr wies die GPA-Kritik gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Dienstagsausgabe) zurück: "Die Kündigung hat wirtschaftliche Gründe, die Coronakrise hat uns zugesetzt." Man habe die Außendienstregion des Mitarbeiters unter bestehenden Kollegen aufgeteilt. "Wir wussten nicht einmal, dass er etwas mit den Bestrebungen zur Installierung eines Betriebsrats zu tun hat", sagte der Tech-Masters-Geschäftsführer der Zeitung.