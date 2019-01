Mitarbeiter von Sicherheitsfirma von Unbekanntem verletzt

Wundert mich nicht, mir ist gestern gegen 0600 auch ein wild umher schreiender Mann (ausländischer Herkunft, weil ich kein Wort verstanden habe) auf der Blumauerstraße entgegen gekommen. Keiner auf der Straße nur ich und der Irre, der in die Luft geschlagen hat und herumgefuchtelt hat mit seinen Fäusten.

Ich bin 2 Meter zur Seite gegangen und an ihm zum Glück ohne Auswirkung an ihm vorbei. Bin dann stehen geblieben um zu sehen ob nach mir kommende attackiert werden. Es hat nicht lange gedauert (1min), da ist eine Gruppe Bahnreisender uz Fuss an ihm vorbei. Zum Glück nichts gewesen.



Um mich mache ich mir weniger Sorgen (wenn es denn nicht viel mehr werden als 2) aber die einfache Büro-Angestellte (um 60kg) oder der typ. Österreicher (weder körperlich noch emotional wehrfähig) sind jedenfalls gefährdet ob solcher Gestalten. Ohne einen Vorwurf, aber Security-Mann mit 53 Jahren .. da frage ich mich auch ob die körperliche Eignung für diese Aufgabe noch vorhanden ist.