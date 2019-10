Mitarbeiter des Asylamts nach Posting suspendiert

Als "wirksames Mittel" gegen Flüchtlinge wurde dort eine Pistole der Marke "Glock 20" empfohlen. H. kommentierte unter dieses Posting, dass wohl eine "Glock30"-Pistole besser geeignet wäre und versah diesen Kommentar mit einem zwinkernden Smiley. Er ist inzwischen vom Dienst beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl suspendiert worden. Ein Disziplinarverfahren gegen ihn ist noch nicht abgeschlossen. Auch seine Funktionen bei der FPÖ hat H. inzwischen zurückgelegt.

Anschober: "Verfahren prüfen"

Für Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) sind die gesetzten Schritte des Bundesamtes aber nicht ausreichend. Er richtete nun ein Schreiben an das Innenministerium, in dem er das Ressort auffordert, Asylverfahren, an denen H. direkt oder indirekt beteiligt war, zu überprüfen. Nur dadurch könne "jeder Verdacht ausgeräumt werden".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.