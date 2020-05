Mit weiteren Lockerungen durch den Mai

Sechs Wochen lang galten die Ausgangsbeschränkungen – und die Oberösterreicher haben sich sehr diszipliniert gezeigt, wie die Polizei gestern auf OÖN-Anfrage Bilanz zog.

Insgesamt wurden 3777 Oberösterreicher wegen Verstößen gegen die Beschränkungen angezeigt, 145 haben ein Organmandat bekommen. „Einige wenige wird es immer geben, die sich und andere gefährden. Uns war wichtig, Unklarheiten aufzuklären und zu sensibilisieren“, sagt David Furtner, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich. Wie niedrig die Zahl der Anzeigen sei, veranschaulicht Furtner mit einem Vergleich mit Radarstrafen. Allein bei den fixen Radarkästen gebe es jeden Monat 60.000 Anzeigen. Der nicht eingehaltene Mindestabstand mache den Großteil der Strafen aus. Die Einhaltung der Abstandsregeln werde von der Polizei auch weiterhin überwacht.

Erweiterte Maskenpflicht

Der Mai bringt nach dem Shutdown am 16. März weitere Lockerungen. Dazu gehört unter anderem die heutige Öffnung aller Geschäfte und Einkaufszentren, das langsame Hochfahren der Ambulanzbetriebe in den Spitälern (ab Montag) oder das Abhalten von Gottesdiensten (ab 15. Mai).

Neu hinzugekommen ist in der am späten Donnerstagabend veröffentlichten „Covid-19-Lockerungsverordnung“ aber, dass an allen öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht besteht. Damit sind laut Gesundheitsministerium unter anderem Bahnhofshallen oder Kirchen gemeint. Nach wie vor aufrecht bleiben die Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, das Besuchsverbot in Oberösterreichs Spitälern, und bei Fahrgemeinschaften dürfen maximal zwei Personen mit Maske auf der Rückbank sitzen.

Shoppingcenter, Friseure und Sportstätten

Ab heute haben wieder alle Geschäfte und damit auch Shoppingcenter geöffnet. Gelockert wurde die erlaubte Anzahl der Kunden pro Geschäft. Es müssen nicht mehr 20, sondern nur noch zehn Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung stehen. Auch die coronabedingten Vorgaben zu den Öffnungszeiten sind ausgelaufen. Einen Ansturm erwarten Friseure und Kosmetikstudios, die telefonische Terminvereinbarung empfehlen und mit Schutzmasken arbeiten. Wieder erlaubt sind auch persönliche Beratungen im Dienstleistungsbereich.

Freizeitsportler freuen sich, dass ab sofort wieder alle Freiluftsportarten, bei denen ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, erlaubt sind. Dazu gehören unter anderem Tennis, Golf, Reiten oder Leichtathletik. Sportstätten dürfen aber weiterhin nicht zum Umziehen oder Duschen betreten werden.

Schulen, Seniorenheime, Spitäler Oberösterreichs Spitäler kehren langsam in den Normalbetrieb zurück. Planbare Operationen und Untersuchungen werden wieder durchgeführt, und der Ambulanzbetrieb wird schrittweise geöffnet. Die Termine müssen allerdings vorher vereinbart werden. Das Besuchsverbot und die Kontrollschleusen bleiben aufrecht. Maturanten zurück in Schulen Bild: Alexander Schwarzl Am Dienstag, 5. Mai, kehrt wieder ein wenig Leben in die Schulen ein: 6750 Maturanten und knapp 1000 Schüler der Abschlussklassen an den berufsbildenden mittleren Schulen kehren in ihre Klassen zurück. Am Montag wird auch die Schulklasseneinteilung ab 18. Mai festgelegt. Die Schulen können selbst entscheiden, ob die Kinder tage- oder wochenweise wechseln. Unter Auflagen und mit telefonischer Vorankündigung sind ab 4. Mai auch wieder Besuche in Alters- und Pflegeheimen sowie Behindertenwohnheimen erlaubt. Restaurants, Tierparks, Gottesdienste Gasthäuser und Lokale dürfen ab 15. Mai zwischen 6 und 23 Uhr aufsperren. Maximal vier Erwachsene und ihre Kinder dürfen an einem Tisch Platz nehmen, das Servicepersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, Gäste beim Betreten und Verlassen des Lokals und bei Toilettenbesuchen. Tische sind vorab zu reservieren, ein Schankbetrieb ist nicht erlaubt. Nachtlokale, Bars und Diskotheken bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Tierparks öffnen Bild: Tierpark Walding Mit Mitte Mai öffnen auch die Tierparks wieder ihre Freiluftbereiche für Besucher. Im Innenbereich gilt die Maskenpflicht, und je Besucher bedarf es zehn Quadratmeter Fläche. Auch Gottesdienste dürfen ab 15. Mai wieder abgehalten werden und mehr Gläubige im Innenraum einer Kirche sein, als es bisher bei Besuchen erlaubt war. Es müssen nur noch zehn Quadratmeter pro Kirchgänger zur Verfügung stehen. Hotels, Freibäder und touristische Attraktionen Urlaub in Österreich ist ab Ende Mai wieder möglich, wenn Beherbergungsbetriebe und Hotels für Touristen wieder öffnen. Geschäftsreisende und Schlüsselarbeitskräfte dürfen jetzt schon Zimmer beziehen. Auch die Wellnessbereiche der Hotels dürfen ab 29. Mai wieder geöffnet haben, wenn die Betreiber Konzepte erstellen, die die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus eindämmen. Auch andere touristische Betriebe wie Seilbahnen und Sehenswürdigkeiten dürfen wieder aufsperren. An den Auflagen wird derzeit aber noch gearbeitet. Freibadsaison gerettet Bild: Volker Weihbold Fix ist auch, dass die Freibadsaison heuer doch nicht ins Wasser fällt. Denn am 29. Mai sperren die 144 Freibäder in Oberösterreich auf. Dazu werde es vom Gesundheitsministerium noch Empfehlungen geben, etwa, wie viele Badegäste erlaubt sind und ob es eine Maskenpflicht geben wird.

