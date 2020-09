Mit Traktor kollidiert: Motorradfahrer tödlich verletzt

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhrgegen 15:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der L525 von Waizenkirchen kommend in Richtung St. Agatha. Gleichzeitig fuhr ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Traktor in die Gegenrichtung. Auf Höhe eines Sägewerkes in der Ortschaft Punzing wollte der Traktorlenker auf die Straße zu diesem einbiegen.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradlenker schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.