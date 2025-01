Mit Sternsingern auf Achse

Auf den Straßen ist es ruhig, es sind wenige Menschen unterwegs – bis auf mehrere Kindergruppen mit Kronen und bunten Umhängen, mit Stern und Kassa. Die vier jungen Sternsingerkinder, die ich heute begleite, sind schon gespannt darauf, was sie erwartet. Sie sind heuer zum ersten Mal unterwegs. Sie haben sich gut vorbereitet, die Lieder und Sprüche geprobt und wissen, wofür sie unterwegs sind: Um anderen Kindern in fernen Ländern zu helfen, die es nicht so gut haben wie wir.