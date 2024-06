Mit Spielzeugwaffe aus Auto gezielt: 2 Vöcklabrucker müssen nun Polizeieinsatz zahlen

Eine besorgte Zeugin alarmierte am Freitagabend gegen 19.40 Uhr die Polizei: Zwei Männer seien in Lenzing in einem Auto unterwegs und würden mit einer Schusswaffe aus dem Fahrzeug zielen. Sie habe die beiden in Richtung Hauptstraße davonfahren sehen.

Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein und konnte das Auto tatsächlich nur kurze Zeit später in Regau aufhalten. Im Fahrzeug der beiden jungen Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck (17 und 19 Jahre alt) fanden die Beamten schließlich eine Spielzeugwaffe.

Spiel ist ihr Verhalten allerdings bei weitem keines: Die beiden werden nicht nur angezeigt, sondern müssen nun auch den Einsatz bezahlen.

