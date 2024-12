Mit Sommerreifen auf Schneefahrbahn: 18-Jähriger krachte im Innviertel gegen Baum

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Oberösterreich. Ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Braunau geriet auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum.

Gegen 9:40 Uhr setzte der junge Fahrer mit einem Citroën-Lieferwagen auf der verschneiten Straße in Eggelsberg zu einem Überholmanöver an. Trotz schneematschiger Verhältnisse überholte er zwei Fahrzeuge. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum am Straßenrand. Wie sich später herausstellte, hatte der junge Mann noch die Sommerreifen auf seinem Auto montiert.

Verletzt und ins Krankenhaus geflogen

Der Aufprall war so heftig, dass der Lieferwagen vollständig zerstört wurde. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz waren auch zwei Feuerwehren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und das Fahrzeug zu bergen. Der 18-Jährige wurde verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus C6“ ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden.

