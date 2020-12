Bereits in den Morgenstunden standen 100 Menschen vor dem Linzer Design Center. "Mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet", sagte Michael Weberbauer, Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Gestern war der erste Tag der kostenlosen Antigen-Tests am Europaplatz. "Viele haben keinen Termin mehr bekommen und sind ohne Anmeldung gekommen. Sie haben ihre Chance, schnell dranzukommen, in der Früh besser eingeschätzt", sagt Weberbauer.