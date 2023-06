Mit Skiern und Gondel-Kabine: Ein Marsch für den Erhalt des Kasbergs

Bis zu 800 Teilnehmer werden in Linz erwartet.

Wer am Samstagvormittag über die Linzer Landstraße spaziert, wird einen eher ungewöhnlichen Protestmarsch zu Gesicht bekommen: Menschen, die bei sommerlichen Temperaturen ihre Ski- und Snowboardausrüstung dabeihaben und in Richtung Landhaus spazieren. Grund ist die Überreichung der knapp 30.000 Unterschriften einer Petition, die das Skigebiet Kasberg in Grünau im Almtal retten soll.

Wie berichtet, steht der Liftbetrieb auf dem Kasberg vor dem Aus. Trotz Millionenförderungen durch das Land schrieb die Almtal-Bergbahnen GmbH in den vergangenen beiden Jahren Verluste. Ein Defizitausgleich soll nur noch geleistet werden, wenn die Achter-Gondelbahn künftig für den Sommertourismus genutzt werden kann, um zusätzliche Einnahmen lukrieren zu können. Die Vorschläge scheitern aber weiterhin am Veto von fünf der 14 Großgrundbesitzer.

"Tief in der Region verwurzelt"

Dass in den vergangenen Monaten und Wochen keine Lösung gefunden worden ist, ist für den Mitinitiator der Petition, Bernhard Altmanninger, "unverständlich". Ende März hat der Scharnsteiner, der seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich auf dem Kasberg tätig ist, gemeinsam mit Skiklubs aus der Region die Petition gestartet. "Die tausenden Unterschriften zeigen, dass die Schließung vor allem ein sozialer Aspekt ist", sagt Altmanninger. Generationen hätten am Kasberg Skifahren gelernt.

Mit dem Marsch wolle man zeigen, "wie tief der Kasberg in unserer Region verwurzelt ist". Die Teilnehmer würden mit Bus und Bahn anreisen. Und auch etwas Ausgefallenes hätte man sich laut Altmanninger überlegt: "Auf einem Pritschenwagen nehmen wir sogar eine Kabine von der Achter-Gondelbahn mit." Vor dem Linzer Landhaus werden die gesammelten Unterschriften schließlich dem Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger (ÖVP) übergeben.

