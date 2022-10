Mit Respekt vor den Verstorbenen

Die Wege sind so schmal, dass nicht einmal der kleinste Bagger zu den einzelnen Grabstätten zufahren kann. Schaufel, Hacke und Spaten geschultert, geht Robert Anzinger entlang der Gräber auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz, bis zu jener Stelle, wo er ein neues Grab ausheben soll. Bis zu einen Tag lang schaufelt der Friedhofsmitarbeiter ein Grab frei, ehe er die Tiefe von rund zwei Metern erreicht. Das Besondere: Auf dem Linzer Friedhof werden die Gräber allesamt händisch ausgehoben.

"Wenn uns die Leute sehen, sind sie meistens sehr erstaunt, wie tief es da runter geht und dass wir tatsächlich das Grab mit der Hand ausheben. Das ist uns aber ein großes Anliegen", sagt Anzinger.

Warum diese Arbeiten trotz moderner Techniken in Linz noch immer händisch durchgeführt werden? "Es geht darum, die Gräber pietätvoll zu behandeln. Auch die anderen Gräber sollen bei Aushebearbeiten nicht beschädigt werden. Letztendlich gibt es keinen Zeitunterschied, ob man nun einen Bagger benutzt oder nicht. Aber wir arbeiten dadurch viel präziser", sagt Anzinger.

Auf dem St.-Barbara-Friedhof hebt Robert Anzinger die Gräber händisch aus – im Gegensatz zu vielen anderen Friedhöfen, die bereits auf Bagger zurückgreifen. Bild: Antonio Bayer

Pietätvoller Umgang mit Knochen

Genau diese Präzision ist gefragt, wenn der Friedhofsmitarbeiter beim Ausheben des Grabes auf menschliche Überreste stößt. Sorgfältig hebt Anzinger die Knochen mit der Schaufel an und gibt sie in eine Knochenkiste.

Wie er selbst mit so einer Situation umgeht? "Beim Graben stoßen wir eigentlich immer auf Knochen. Es ist eine Einstellungssache: Man darf nicht wirklich darüber nachdenken, dass man hier gerade auf einen verstorbenen Menschen gestoßen ist. Einfacher ist es, weil man die Leute nicht kennt", sagt der Steyregger, der zuvor 16 Jahre lang bei einer Steinmetz-Firma tätig war. Um die sterblichen Überreste wieder in das Grab einzubetten, gräbt Robert Anzinger noch eine Schicht tiefer, um Platz für die Knochenkiste zu schaffen. Danach wird die Kiste mit Erde abgedeckt, ehe ein weiterer Sarg beigesetzt wird. "So gehen wir respektvoll mit den Verstorbenen um, obwohl ein weiterer Sarg in die Erde gehoben wird. Früher standen diese Knochenkisten sogar neben den Grabsteinen", sagt Clemens Frauscher, Friedhofsverwalter in Linz.

Von den 20.000 Grabplätzen, die auf dem St.-Barbara-Friedhof verfügbar sind, werden 16.000 derzeit aktiv genutzt. Die Tendenz geht mittlerweile jedoch weg von der Erdbestattung: "900 Abschiedsfeiern finden bei uns durchschnittlich im Jahr statt. Davon sind die meisten Urnenbestattungen", sagt Frauscher. Während früher die Leichname der Verstorbenen aufgebahrt wurden, wollen viele Angehörige mittlerweile eine stille Verabschiedung, ohne den Körper des Verstorbenen noch einmal zu sehen. " Für viele ist der Tod noch immer ein Tabuthema", sagt Frauscher.