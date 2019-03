Mit präparierter Tasche ins Sportgeschäft: Dieb hatte teure Jacken im Visier

ASTEN. Mit Hilfe einer präparierten Tasche wollte ein 47-jähriger Tscheche am Donnerstag fünf hochpreisige Jacken aus einem Sportgeschäft in Asten (Bezirk Linz-Land) stehlen. Nachdem er aber aufflog, attackierte er einen Angestellten und versuchte zu flüchten.

Der gescheiterte Dieb kam aber nicht weit: Der Mitarbeiter des Geschäfts, der den 47-Jährigen verfolgte, konnte ihn unmittelbar nach dem Ausgang am Gehsteig von hinten fassen, zu Boden reißen und festhalten. Polizeibeamte, die sich zufällig in der Nähe befanden, nahmen den 47-Jährigen kurz danach fest. Nach staatsanwaltlicher Anordnung wurde der tschechische Staatsangehörige in die Justizanstalt Garsten gebracht.

Es war gegen 13:15 Uhr, als der "Kunde" das im Einkaufszentrum "Frunpark" angesiedelte Sportgeschäft betrat. Bei sich hatte er seine Tasche, die mit einer speziellen Folie ausgelegt war. Diese sollte offenbar verhindern, dass die Diebstahlsicherungen der Waren beim Verlassen des Geschäfts anschlagen.

Darin hatte er bereits fünf hochpreisige Jacken gesteckt. Nachdem dem Angestellten das Verhalten des Beschuldigten verdächtig vorkam, beobachtete er ihn. Als er sah, dass sich der Beschuldigte mit einer Jacke, die ihm augenscheinlich zu klein war, in eine Umkleidekabine begab und daraus verdächtige Geräusche wahrnahm, öffnete er den Vorhang. So überraschte er den "Kunden", der gerade die präparierte Tasche mit den darin befindlichen Jacken in der Hand hielt.

Nachdem ihn der Angestellte darauf angesprochen hatte, warf der 47-Jährige die Tasche zu Boden, versetzte ihm einen heftigen Stoß gegen den Oberkörper und flüchtete Richtung Ausgang.

