Mit Pistole und Schraubenzieher geschlagen: Linzer ließ Frust an seiner Freundin aus

Es müssen grässliche Szenen gewesen sein, die sich am Stefanitag in einer Dachgeschoss-Wohnung in Linz in der Nähe des Lentos Kunstmuseums abspielten. Wie berichtet flüchtete eine 20-Jährige nach einem stundenlangen Martyrium aus einem Fenster auf das Dach vor ihrem gewalttätigen 25-jährigen Freund.

Der mutmaßliche Täter wurde, wie berichtet, festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert. Aller Voraussicht nach werde die Verhängung der U-Haft beantragt, teilte Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz auf Nachfrage von nachrichten.at mit.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Linzerin wurde stundenlang geschlagen: Verdächtiger (25) in Haft LINZ. Nachdem ihr Freund stundenlang auf sie eingeschlagen hatte, ist eine 20-jährige Linzerin am Montagnachmittag nackt auf ein Hausdach an der ... Linzerin wurde stundenlang geschlagen: Verdächtiger (25) in Haft

Ermittelt werde wegen Körperverletzung, Freiheitsentziehung und wegen Morddrohungen gegen den österreichischen Staatsbürger. Demnach besteht der Verdacht, dass er seine Freundin - die Linzerin wohnt nicht bei ihm - in seiner Wohnung verprügelt, mit einem Paketklebeband gefesselt und mehrfach mit dem Umbringen bedroht hat.

So soll er die 20-Jährige in den Magen und gegen das Brustbein geboxt haben. Auch mit einem Schraubenzieher soll die Frau malträtiert worden sein. Zudem soll der 25-Jährige auch mit dem Griff einer Schreckschusspistole auf den Kopf seiner Freundin eingeschlagen haben, sodass sie eine Platzwunde erlitt. Während die Frau das Martyrium erleiden musste, war die Wohnung versperrt, der Tatverdächtige hatte den Schlüssel abgezogen.

Der Beschuldigte sei teilweise geständig: auch er sei von der Frau geschlagen worden, behauptete er. Ihre Hände habe er nur gefesselt, um sich „selbst zu schützen“. Das Opfer vermutet hingegen, dass die Aggressionen des 25-Jährigen mit Problemen in seiner Familie zu tun haben könnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper