Mit Pistole bedroht: Bursch flüchtete in Zug

Wilde Szenen am Abend des Nationalfeiertags am Bahnhof Grieskirchen: Mehrere Unbekannte schlugen gegen 19.30 Uhr auf einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen ein. Der Bursch, der laut eigenen Angaben sogar mit einem silbernen Revolver bedroht wurde, konnte sich schließlich losreißen und in einen Zug flüchten, wohin sich kurz zuvor auch sein 17-jähriger Freund gerettet hatte. Der Schaffner verriegelte die Tür, der Zug fuhr ab.

Der 17-Jährige habe einen der Schläger erkannt, so die Polizei – es handle sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen. Die anderen Täter werden als Jugendliche "mit südländischem Aussehen" beschrieben. Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt, die Polizei bittet weitere Augenzeugen, sich unter Tel.: 059133/4230 zu melden.

Schläger ausgeforscht

Jener Täter, der am 20. Oktober gegen 4 Uhr früh vor einem Imbissstand im Zentrum von Bad Ischl vier Männer geschlagen hat, ist nun ausgeforscht. Es handelt sich laut Polizei um einen 27-jährigen Türken aus dem Bezirk Gmunden, er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Auf Videoaufzeichnungen sei zu sehen, dass der mutmaßliche Täter sehr aggressiv, aber nicht betrunken gewirkt habe. Auf dem Video sei auch zu sehen, dass die Tat von rund 20 Unbeteiligten beobachtet wurde. Die Polizei bittet Augenzeugen um Kontaktaufnahme.

