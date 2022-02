Mit nur 23 Jahren im Doktoratsstudium

In einem Alter, in dem andere gerade erst ihr Bachelorstudium abschließen, ist Katharina Steiner aus St. Georgen im Attergau bereits Dissertantin. Die 23-Jährige studiert seit 2021 Lebensmittel- und Biotechnologie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Einrichtung Wood K plus – Kompetenzzentrum Holz forscht sie etwa, wie Mischtextilien recycelt und Seitenströme der Papier- und Zellstoffindustrie verwertet werden können. "Meine Vision ist eine ressourcenschonende und nachhaltig konzipierte Kreislaufwirtschaft", sagt Katharina Steiner.

Die 23-Jährige absolvierte ihr Studium nach der Matura am Bundesrealgymnasium Vöcklabruck in Mindestdauer. Drei Jahre brauchte sie für den Bachelor in Bio-Lebensmitteltechnologie, zwei für den Master in Biotechnologie. Steiners erster Berufswunsch war es, Briefträgerin zu werden. Dem kam sie 2020 mit einem Ferialjob bei der Post nach. In ihrer Freizeit geht die junge Technikerin gerne laufen, wandern und turnen.

