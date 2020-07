Mit Mundschutz Bank überfallen: 30 Monate Haft

30 Monate Haft hat gestern ein 29-Jähriger am Landesgericht Ried im Innkreis ausgefasst: Der Deutsche hatte laut Anklage heuer am 22. Mai in Gurten (Bezirk Ried i. Innkreis) eine Bank überfallen. Der Beschuldigte erbat sich Bedenkzeit, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

Angeklagter war geständig

Den Entschluss für den Banküberfall habe er am Tag vor der Tat gefasst, zeigte sich der im Bezirk Ried lebende Deutsche gestern vor dem Gericht über die Tat geständig. Auslöser dafür seien Spielschulden in der Höhe von rund 40.000 Euro gewesen.

Bewaffnet mit der Gaspistole seines Bruders und maskiert mit einem Mund-Nasen-Schutz sowie einer Perücke betrat er an besagtem Freitag um 15.40 Uhr, 20 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeit, die Bank und forderte von der Angestellten an der Kasse 50.000 Euro. Nachdem diese ihm insgesamt 41.700 Euro ausgehändigt hatte, betätigte sie den stillen Alarm.

Der Räuber konnte zunächst flüchten. Die Freude währte aber nur sehr kurz: Denn nachdem ein Bankmitarbeiter den Räuber auf der Flucht bis zu dessen Auto verfolgt hatte, konnte dieser der Polizei das Kennzeichen mitteilen. Innerhalb einer Viertelstunde konnte der Mann von einer Polizeistreife im Zuge einer rasch eingeleiteten Alarmfahndung angehalten und festgenommen werden.

Die Tatwaffe und auch die gesamte Beute wurden sichergestellt. Letzteres war für Strafausmaß mildernd, ebenso das Geständnis und die bisherige Unbescholtenheit.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at