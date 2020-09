Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Sonntagvormittag gegen 8:30 Uhr in Weyregg am Attersee auf der Seeleiten Bundesstraße B152. Kurz vor StrKm 3,6 kam ihm ein Pkw, gelenkt von einem 46-Jährigen aus Salzburg, entgegen. In der dortigen Rechtskurve kam der 55-Jährige zu Sturz, rutschte mit dem Motorrad frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, wurde vom Fahrzeug überrollt und erlitt dabei schwerste Verletzungen.