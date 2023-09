Mit Motorrad gegen Mauer gekracht: 30-jähriger Steyrer starb

Wieder endete in Oberösterreich ein Motorradunfall tödlich: Nachdem am Donnerstagabend in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) ein 30-jähriger Biker verunglückte (die OÖN haben berichtet), kam in der Nacht auf Samstag in Dietach ein gleichaltriger Motorradlenker ums Leben.

Der 30-Jährige aus Steyr war mit seiner roten Yamaha gegen 23:50 Uhr auf der B 309 in Fahrtrichtung Steyr unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Straße ab und prallte gegen eine Steinmauer. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert wurde.

Die Maschine prallte gegen eine Mauer. Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradlenkers feststellen. Ob der 30-Jährige durch den Aufprall starb oder ob andere Fahrzeuge beteiligt waren, wird noch ermittelt. Die Obduktion der Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft Steyr angeordnet. Auch das Motorrad wurde sichergestellt.

Die B 309 war gut drei Stunden lang gesperrt.

