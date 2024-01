Mit Messer bedroht, aber 18-Jähriger konnte flüchten: Versuchter Raub in Linz

Zu dem Vorfall kam es am Mittwochabend mitten im Linzer Stadtgebiet. Um 18:30 Uhr wurde in der Turmstraße ein 18-jähriger Iraner von einem 37-jährigen Landsmann mit einem Messer bedroht. Ob sich die beiden gekannt haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Ältere forderte Geld. Der 18-Jährige kam dieser Aufforderung nicht nach und konnte flüchten. Der Täter nahm die Verfolgung auf, ließ aber schließlich von ihm ab und flüchtete in die Straßenbahn. Dort kam es dann auch zur Festnahme - die Polizei erwischte den 37-Jährigen noch in der Straßenbahn.

Lokalisierung: Hier kam es zu dem schweren versuchten Raub

