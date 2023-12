Mit mehr als 100 km/h durch Wels gerast: Polizei stoppte 2 Drogenlenker

Ohne Führerschein, dafür aber unter Drogeneinfluss hat sich ein 21-jähriger Linzer am Sonntagnachmittag hinter das Steuer eines Wagens gesetzt. Er fiel einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung an der Stadtgrenze zu Leonding auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung der Wegscheider mit der Salzburger Straße eingefahren und dabei gedriftet war.

Kein Führerschein

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei laut Polizei eine "erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung" fest. Der junge Mann wurde angehalten. Hinsichtlich der Verkehrsübertretungen zeigte er sich uneinsichtig, gab aber zu, noch nie im Besitz einer Lenkberechtigung gewesen zu sein. Ein Drogenvortest verlief positiv, eine Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der 21-Jährige.

BMW-Fahrer raste über die B1

Drogen hatte auch ein 30-jähriger BMW-Fahrer konsumiert, als er am späten Sonntagabend mit 101 statt der erlaubten 50 km/h über die B1 in Wels raste. Dabei überfuhr er auch eine Sperrlinie. Ein Drogenvortest verlief auf mehrere Substanzen positiv, der Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit fest. Seinen Führerschein ist der Mann vorläufig los, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Erst am Samstag waren der Polizei, wie berichtet, bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von Linz fünf junge Raser ins Netz gegangen. Die Probeführerscheinbesitzer waren mit bis zu 157 km/h durch die 70er-Beschränkung gerast.

Probeführerschein nach 4 Tagen abgenommen

Ihre Probeführerscheine sind auch zwei junge Mühlviertler los: Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Perg, waren am Sonntagabend in Mauthausen von der Polizei kontrolliert worden. Die beiden Jugendlichen wiesen typische Merkmale einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, so die Polizei.

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv, die klinische Untersuchung ergab Fahruntauglichkeit. Die Probeführerscheine wurden den Burschen abgenommen. Der 18-Jährige hatte die Lenkberechtigung erst vor vier Tagen ausgestellt bekommen, der 17-Jährige Mitte November.

