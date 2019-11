Mit "Liebe und Vernunft": So findet man die richtigen Mitarbeiter

Wie man erfolgreich eine starke Arbeitgebermarke schafft, wie man gute Mitarbeiter findet und sie dann ans Unternehmen bindet und ob dahinter nur Marketingmaßnahmen oder wertschätzende Kulturarbeit steckt – damit setzt sich das vierte "Employer Branding Forum" am Donnerstag, 21. November (Beginn 13 Uhr), im Fill Future Dome in Gurten auseinander. International anerkannte Referenten geben Einblick in die Welt eines erfolgreichen Mitarbeiter-Beziehungsmanagements. Die OÖN sind Medienpartner dieser österreichweit führenden Veranstaltung zu diesem Thema.

Führungskräfte benötigen Herz und Hirn, um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Daher lautet das Motto des diesjährigen Forums "Liebe und Vernunft", wobei auch die Vorgänge "von Wertschätzung zu Wertschöpfung" angesprochen werden. So wird Organisationsberater Sebastian Purps-Pardigol Strategien zeigen, wie die Potenziale von Mitarbeitern, Teams und Organisationen bestmöglich zur Entfaltung kommen. Er widmet sich dem Themenblock Kulturwandel–Führung–Hirnforschung. Dass das "Begeisterungslevel wichtiger als der Umsatz" sein kann, wird Unternehmer Bernhard Bründl (Bründl Sports) in seinem Vortrag vermitteln. Als Veranstalter des Forums fungiert mit CORE smartwork ein Unternehmen – ebenfalls mit Sitz in Gurten. Das Unternehmen unter der Leitung von Michaela Keim bietet eine ausgeklügelte digitale Plattform, die sich unter anderem der Kommunikation, Organisation, Gesundheitsförderung und Mitarbeiterentwicklung widmet. (rokl)