Mit Leidenschaft und Spaß zum Weltmeistertitel

Nerven, dick wie eine Feuerwehrleine, bewiesen die Burschen und Mädchen der Gruppe Guggenberg bei beiden Läufen, in denen sie sich zum Feuerwehrjugend-Weltmeister kürten. Das Stadion in Borgo Valsugana in der Region Trentino (I) war ein echter Hexenkessel, in dem 60 Gruppen aus 22 Nationen um die WM-Kugel liefen. Schließlich war es wohl auch die Leidenschaft, die den Ausschlag zur Höchstleistung gab. Doch auch ein wenig Glück gehörte dazu – davon wissen die beiden anderen oberösterreichischen Gruppen ein Lied zu singen, die das Stockerl nur knapp verpasst haben.

"Wir sind megastolz auf unsere Jugend. Dass unser Plan so aufgeht, davon hätten wir nicht zu träumen gewagt", freut sich Peter Dorfinger mit seinen Betreuerkollegen. Mit einer fehlerfreien Zeit von 36,34 auf der Hindernisbahn und 61,95 beim Staffellauf ließen die Jugendlichen die Konkurrenz hinter sich. "Wir waren schon nervös, haben dann aber unser Bestes gegeben und zwei super Läufe gezeigt. Das war einfach nur geil", sagten Verena Dorfinger und Emily Kalleitner unmittelbar nach dem Staffellauf. Auch auf den Tribünen gab es kein Halten mehr. "Wir haben die Jugendliche so motivieren können und gewusst, dass wir unsere Sache gut gemacht haben. Dann mussten wir nur noch warten, wie es den anderen Gruppen geht", ahnte auch Peter Dorfinger gleich nach dem Zieleinlauf, dass sich der Titel ausgehen müsste.

Zwischen Jubel und Tränen

Eine der stärksten Konkurrenzgruppen reiste mit der Österreich-Delegation selbst an. Bad Mühllacken galt in der Mixed-Wertung ebenfalls als Titelanwärter. Letztlich lag zwischen Triumph und Tränen nicht viel. Nur wenige Millimeter vom Schuh des Mühllackner "Achters" ragten über den Wassergraben und die Bewerter mussten Strafpunkte vergeben. Der Frust war groß. Ohne Fehler hätte man sich hinter Guggenberg den Vizetitel gesichert. So reiche es zu Platz acht.

Bittere Tränen flossen auch bei den Mädchen der Gruppe Mitteregg-Haagen-Sand. Ein Ausrutscher beim Staffellauf machte alle Titelträume zunichte. Ohne Fehler wäre auch noch der Vizetitel in greifbarer Nähe gelegen.

Internationale Begegnung

Dieselbe Leidenschaft wie beim Lauf bewiesen die Guggenberger auch beim Feiern. Nachdem sie die Weltmeisterkugel schließlich in Händen hielten, feierten die Wettkämpfer ausgelassen mit ihren Fans. Im Freudentaumel rissen die Guggenberger Schlachtenbummler auch Feuerwehrpräsident Robert Mayer, seinen Stellvertreter Michael Hutterer und Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weniger mit, die sich besonders für die Gruppe aus dem Mondeseeland freute: "Es ist beeindruckend, welche Kameradschaft hier gelebt wird und welche Leistungen die Jugendlichen auf dem Punkt abgerufen haben."

"Ich bin stolz auf unsere Feuerwehrjugend, die Teamgeist und Zusammenhalt bewiesen hat. Besonders beeindruckt hat mich in dieser Woche dieses unbeschwerte und ausgelassene Miteinander. In den Augen der Jugendlichen war so viel Freude und Spaß zu sehen, das motiviert für die Zukunft", sagte Feuerwehrpräsident Mayer.

Robert Mayer, Feuerwehrpräsident und Oberösterreichs Landesfeuerwehrkommandant

