Mit Kochtopf zugeschlagen und Stück vom Ohr abgebissen: Bedingte Haftstrafen

Wilde Szenen spielten sich am 4. Dezember in einer Unterkunft für Gastarbeiter in Utzenaich, Bezirk Ried, ab. Wie berichtet, eskalierte ein Streit unter den rumänischen Bewohnern, es kam zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen. Einem Mann wurde dabei ein kleines Stück des Ohres abgebissen, einem anderen wurde mit einem Kochtopf so massiv auf den Kopf geschlagen, dass dieser einen Schädeldachbruch erlitt.

Insgesamt wurden von der Staatsanwaltschaft Ried vier Männer angeklagt, zwei - ein 29-Jähriger und 41-Jähriger - erschienen zum Prozesstermin im Landesgericht Ried, der Aufenthaltsort der beiden weiteren Beschuldigten konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Das Duo legte vor Richterin Claudia Grillneder ein reumütiges Geständnis ab. Grund für den Streit dürften (geringe) Geldschulden untereinander gewesen sein, die Angeklagten hatten am Tatabend rund 2,5 Promille Alkohol im Blut. Der Erstangeklagte, der einen Mitbewohner mit dem Kochtopf schwer verletzte, wurde wegen schwerer Körperverletzung zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Der Zweitangeklagte kam mit acht Monaten bedingter Haft davon. Milderungsgründe waren die Unbescholtenheit, die geständige Verantwortung und das Mitverschulden der Verletzten. Die Richtersprüche sind bereits rechtskräftig.