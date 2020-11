Mit Kleinkindern auf der Rückbank: Welser lieferte sich Straßenrennen

Einer der Männer hatte seine beiden kleinen Kinder und seine Lebensgefährtin im Auto, berichtete die Polizei am Montagmorgen. Der 27-jährige Welser gab bei der Einvernahme sogar zu, den Streifenwagen zwar gesehen zu haben, sah das aber nicht als Grund, sein Fahrverhalten zu ändern.

Eine Streife war am Samstag gegen 18 Uhr auf die Pkws aufmerksam geworden, die sich entlang der Salzburgerstraße mit auffallend hoher Geschwindigkeit ein Rennen lieferten. Die Polizei verfolgte die Raser, die bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit bis 120 km/h unterwegs waren, auf der B1 von Wels kommend Richtung Max Center. Mit Folgetonhorn und Blaulicht beendeten die Beamten das Rennen.

Beide Lenker werden angezeigt. Sie waren nicht die einzigen Verkehrsteilnehmer, die am Wochenende eine Anzeige wegen teils eklatanter Geschwindigkeitsübertretung ausgestellt bekommen haben. So zog die Polizei am Sonntagnachmittag bei Sattledt einen jungen Pkw-Lenker aus dem Verkehr, der mit 228 km/ auf der Westautobahn unterwegs war. Ebenfalls auf Höhe Sattledt war am Samstag ein Probeführerscheinbesitzer angehalten worden, weil er mehr als 100 km/h zu schnell gefahren war.

