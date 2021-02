Mit kleinen Schritten zur Normalität

Es sind mehrere kleine Schritte in Richtung Normalität: Ab 8. Februar wird der Lockdown in Österreich gelockert.

Am größten dürfte die Erleichterung bei den hunderttausenden Schülern sein, die dann wieder in ihre Klasse zurückkehren dürfen: "Ich freue mich wirklich schon darauf. Jetzt können wir Maturanten uns endlich wieder vernünftig auf die Matura vorbereiten. Und natürlich unsere Mitschüler wiedersehen", sagt Katharina Streicher, die heuer an der HLW Steyr die Matura ablegen wird.

Die lange Phase des Heimunterrichts hat Spuren hinterlassen: "Wir merken, dass unseren Kindern die Energie ausgeht. Ich bin sehr froh, wenn wir endlich wieder Präsenzunterricht haben und in die Schule gehen können", sagt Andrea Kriechbaum, Lehrerin an der NMS Neukirchen an der Vöckla.

Die Rückkehr in die Schulen ist mit Auflagen verbunden: Schichtbetrieb, Maskenpflicht für ältere Schüler und Corona-Tests im Klassenzimmer. "Jeder Weg, der den Präsenzunterricht zum Laufen bringt, ist ein guter Weg. Wenn das jetzt heißt, dass die Schüler regelmäßig Corona-Tests machen müssen, ist das ein geringer Preis für den Präsenzunterricht", sagt Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen.

Ein Kunde pro 20 Quadratmeter

Auch der Handel darf am 8. Februar unter strengen Auflagen wieder öffnen: strikte FFP2-Maskenpflicht und maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter Geschäftsfläche. "Wir freuen uns, dass die Regierung unserer Argumentation gefolgt ist", sagt Ernst Wiesinger, der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). Denn: Der Handel sei auf Sicherheit ausgerichtet. Durch die Öffnung am Montag könnten etwa Mode- oder Wintersporthandel noch einige Verluste kompensieren, glaubt Wiesinger. "Die Geschäfte können damit Umsätze und auch Erträge machen."

Als "Wermutstropfen" bezeichnet er die Tatsache, dass die Gastronomie weiterhin geschlossen bleiben muss. "Der Handel ist sehr stark davon abhängig, dass die Leute ins Kaffeehaus gehen oder durch die Straßen flanieren." Ist das nicht möglich, gebe es weniger Frequenz und keine Spontankäufe. Auch der Zulieferhandel für die Gastronomie stehe weiterhin vor großen Problemen, sagt Wiesinger: "Die finden mit den staatlichen Förderungen nicht das Auslangen."

Friseurbesuche nur mit Test

Nicht nur von Branchenvertretern, sondern vor allem auch von den Kunden sehnsüchtig erwartet wird die Öffnung der Friseursalons. Kommende Woche ist es so weit: Ab 8. Februar dürfen alle körpernahen Dienstleistungen wieder in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist ein negativer Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. "Wir sind gut vorbereitet, werden regelmäßig testen gehen. FFP2-Masken haben wir zur Genüge", sagt Alexander Geisbauer, der Geschäftsführer der Haircutters GmbH in Linz. Im Lockdown hätten es viele Menschen gern gehabt, dass der Friseur zu ihnen nach Hause kommt. "Der Druck von der Kundenseite war wesentlich höher als im Frühjahr." Sein Betrieb sei aber auch im Lockdown nicht untätig gewesen: "Wir haben das Modell für Weiterbildung wahrgenommen, Lehrlinge wurden – vor allem digital – auf den Lehrabschluss vorbereitet."

Gastronomie hofft auf den März

Für die Gastronomie heißt es aber weiterhin: bitte warten. Die Wirte hoffen, dass sie ab März wieder ihre Gäste in den Lokalen begrüßen dürfen. "Die Gastronomie- und Tourismusbetriebe möchten natürlich öffnen und wären auch bereit. Dass die Regierung für uns jetzt noch keine Öffnungsschritte setzt, überrascht mich aber nicht. Derzeit heißt es, dass wir ab März aufsperren dürfen. Ich hoffe, dass das hält und die Vorschriften dann so sein werden, dass das Aufsperren einen Sinn hat. Denn ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Gästen hat nichts mit Gasthaus-Feeling zu tun. Für Winterbetriebe ist die Saison ohnehin vorbei", sagt Thomas Mayr-Stockinger, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Umfrage

Der Lockdown wird ab 8. Februar gelockert. Freuen Sie sich auf die Öffnung der Schulen und des Handels oder sind die Lockerungen eine Gefahr für die Gesundheit?

„Gut wäre es, wenn wir Maturanten einmal einen Fahrplan für die Matura kriegen. Wir haben keinen Plan, wie die Matura ablaufen wird. Es ist ein Leben im Ungewissen, nicht nur, was die Schule betrifft.“

Klaus Hauser, Schüler aus Ansfelden

„Wir freuen uns und sind auf die Öffnung gut vorbereitet. Wir werden regelmäßig testen gehen, FFP2-Masken haben wir zur Genüge. Die Maskenpause – alle vier Stunden für zehn Minuten – wird eine Herausforderung.“

Alexander Geisbauer, Frisör, Haircutters Linz

„Ich finde den Lockdown jetzt schon ziemlich übertrieben und total daneben. Jeder soll auf sich aufpassen. Niemand möchte krank werden, jeder möchte möglichst lange leben. Aber so geht die Wirtschaft den Bach runter.“

Olga Melo, Lehrerin aus Linz

„Wir freuen uns, dass die Regierung unserer Argumentation gefolgt ist. Der Handel ist auf Sicherheit ausgerichtet. Mode- oder Wintersporthandel haben jetzt noch die Möglichkeit, Umsätze und auch Erträge zu machen.“

Ernst Wiesinger, Spartenobmann Handel, WKOÖ

„Ich gehöre als Pensionist zur Hochrisikogruppe, und aus meiner Sicht wäre eine generelle Öffnung noch zu früh gewesen. Dass Kleidungs- oder Schuhgeschäfte unter strengen Regeln aufmachen dürfen, finde ich gut.“

Edgar Korec, Pensionist aus Linz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.