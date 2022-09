Hans W. lebte mit seiner kranken Frau in einem Seniorenheim, bis diese starb. Danach verlor der Oberösterreicher den Halt im Leben und durch die Pandemie auch seine sozialen Kontakte. Er drohte in die Obdachlosigkeit abzustürzen. Aber W. hatte Glück – er lebt mittlerweile in einer Wohnung in einer oberösterreichischen Kleinstadt und hat seinen Lebensmut wieder gefunden.