Mit Gitarre und Bohrmaschine per Du

Unter den 777 Burschen und Mädchen, die in unserem Bundesland eine Lehre in einem der 105 Industriebetriebe absolvieren, ist die 17-jährige Sarah Katzinger aus Altenfelden im Bezirk Rohrbach zum besten Lehrling Oberösterreichs gewählt worden. Die Mühlviertlerin arbeitet im zweiten Lehrjahr bei der voestalpine als angehende Maschinenbautechnikerin und wurde bei dem Lehrlingsaward 2019 der oberösterreichischen Wirtschaftskammer, Sparte Industrie auch zur Siegerin der Kategorie „Frauen in der Technik“ gekürt.

„Ich war schon gescheit nervös bei dem Award, hab’ mich aber dann sehr gefreut“, sagt Sarah Katzinger. In einer kurzen Rede hat sie sich für die Auszeichnung bedankt. Dass die 17-Jährige in eine nach wie vor von Männern dominierte Berufswelt eingestiegen ist, war eine bewusste Entscheidung. „Ich habe immer gesagt, ich will keinen typischen Frauenberuf machen und auch nicht in einem Büro sitzen.“ Nach dem Besuch der Polytechnischen Schule in Neufelden bewarb sie sich beim Linzer Stahlkonzern und wurde 2017 aufgenommen. Zwar ist sie „das einzige Mensch unter den Schlossern in meiner Abteilung“, das sei aber kein Problem. „Ich komme gut klar mit meinen Kollegen.“

Die Wartung, Reparatur und Instandhaltung großer Maschinenanlagen gehört zu ihren Aufgaben. Das Intere 26.06.2019 00:04 sse für Technik entwickelte sich bei der 17-Jährigen schon früh. „Daheim war ich immer dabei, wenn wir ein Regal zusammengebaut haben.“ Auch mit einer Bohrmaschine kann sie gut umgehen. „Da darf man keine zwei linken Hände haben.“ Aber nicht nur mit Werkzeug ist Sarah Katzinger per Du, auch das Musizieren liegt ihr. „Ich spiele Gitarre und Tenorhorn bei der Musik in Altenfelden.“ Ansonsten ist sie „gerne viel mit Freunden unterwegs“.

Vorerst aber noch ohne Auto, weil die Jugendliche noch keinen Führerschein hat. Da heißt es, früh aus den Federn zu kommen, um den Schichtbus nach Linz zu erwischen, der um kurz nach fünf Uhr abfährt.

Artikel von Robert Stammler