Mit gefälschten Dokumenten zur Deutschprüfung

RIED. Mit gefälschten Dokumenten wollten am Freitag in Ried zwei afghanische Asylwerber zur "Integrationsprüfung Deutsch B1" in Ried antreten. Der eine flog sofort auf und ergriff die Flucht. Der zweite Mann schaffte es, sich unter die anderen Prüflinge zu schwindeln. Die Verantwortlichen holten die Polizei und sie stellten den zweiten Mann, der die Deutschprüfung positiv absolviert hatte, zur Rede. Es handelte sich um einen 23-jährigen Afghanen, der sich mit einer falschen Identität ausgewiesen hatte. Er legte ein Geständnis ab und sagte, ihm habe ein Mann in Wien 200 Euro versprochen, wenn er unter dessen Namen die Deutschprüfung ablege. Der 23-Jährige wurde angezeigt. Die Ermittlungen sind im Laufen.

