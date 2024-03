Mit Essen bespuckt: Aggressiver Lenker ging auf Linzer Polizisten los

Polizisten führten am Dienstag gegen 21:30 Uhr Lenker- und Fahrzeugkontrollen in einer Nebenfahrbahn der Salzburger Straße in Linz durch.

Kurz bevor sie mit der Kontrolle eines Pkw fertig waren, kam ein weiterer Pkw auf die Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit zu. Die Polizisten, die in Zivil gekleidet waren, gaben dem Lenker mit eindeutigen Handzeichen zu verstehen, dass er seine Geschwindigkeit verringern solle. Daraufhin bremste dieser abrupt vor den Beamten ab. Als der Autofahrer bemerkte, es mit Polizisten zu tun zu haben, ließ er seinen Motor mehrmals aufheulen. Außerdem fuhr er mehrmals kurz in Richtung der Beamten los, nur um danach gleich wieder zu bremsen.

Vor der Polizei geflüchtet

Danach beschleunigte der 38-Jährige aus dem Bezirk Weiz sein Auto und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fanden den Mann schließlich neben seinem Wagen stehend. Bei der Kontrolle verweigerte er den Alkotest, dem Mann wurde danach seine Autoschlüssel abgenommen.

Während der gesamten Amtshandlung verhielt sich der 38-Jährige äußerst aggressiv. Er gestikulierte mit den Händen, schrie die Polizisten aus nächster Nähe an und spuckte mit seinem Essen herum. Erst nachdem ihm mit einer Festnahme gedroht wurde, beruhigte sich der Mann. Er wird angezeigt.

