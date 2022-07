Mit einem kurzen Anruf schneller zur medizinischen Behandlung

1450 ist eine Telefonnummer, die vor der Corona-Pandemie nur wenige Menschen gewählt haben. Dabei gibt es die telefonische Gesundheitsberatung in Österreich bereits seit März 2018. Nun soll die Verwendung von 1450 in Oberösterreich weiterentwickelt werden.

Ob Erbrechen, Ausschläge oder Insektenstiche – oft sind Patienten überfordert und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Im Zweifelsfall ist die erste Adresse für viele das Krankenhaus. "Es ist notwendig, den Patienten Orientierung zu geben und sie an die richtigen Stellen zu verweisen", sagte Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) gestern.

Durch einen Anruf bei 1450 sollen die Abläufe im Krankenhaus optimiert und beschleunigt werden, um das Personal zu entlasten und die Patienten schneller zu behandeln. "Täglich wählen etwa 600 Personen 1450, um sich medizinisch beraten zu lassen. Manchmal benötigen sie ärztliche Beratung, manchmal reichen auch Tipps zur Eigenbehandlung", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Außerdem sollen diejenigen, die bei 1450 anrufen, im Spital schneller betreut werden und einen Vorteil haben.

Bei dem etwa 20-minütigen Gespräch wird die vollständige Krankengeschichte ermittelt, die sofort an das Krankenhaus weitergeleitet wird. "Während sich der Patient auf den Weg macht, wissen die Ärzte bereits, womit sie es zu tun haben", sagt Johann Minihuber vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried.

Hier und am Kepler-Universitätsklinikum in Linz ist das Pilotprojekt am 4. Juli gestartet. "Es geht um eine Vereinfachung der Systeme. Für Patienten, Mitarbeiter und Gesundheitssystem ist es eine Win-win-win-Situation", sagt Franz Harnoncourt von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Im Herbst wird das Pilotprojekt evaluiert, ob es auf weitere Krankenhäuser übertragen werden kann. (kap)