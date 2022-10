Mit einem Brettspiel gegen den Blackout

Wenn Bürgermeister, Bauamtsleiter, Feuerwehrkommandant, Leiter des Rettungsdienstes und der Polizeichef der Gemeinde an einem Tisch sitzen, wird im Regelfall eine Krisensituation besprochen. Oder sie spielen ein Brettspiel.

15 Spielfelder, die Innenstadt, Vororte und Gewerbegebiete einer Stadt mit rund 10.000 Einwohnern darstellen sollen, fünf Akteure und ein Ziel: einen mehrtägigen europaweiten Stromausfall zu bewerkstelligen. "Neustart" heißt die Blackout-Simulation, die nun an alle Gemeinden in Oberösterreich ausgeschickt wird.

"Wir haben die Simulation mit dem Ziel entwickelt, ein einfaches Trainingswerkzeug für kommunale Krisenstäbe zur Verfügung zu stellen", sagt Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg. Vor drei Jahren sei ein Spielentwickler mit dieser Idee an ihn herangetreten, das Ergebnis sei zwar deutlich komplexer als "Mensch, ärgere dich nicht", aber dennoch für jeden erlernbar. "Für Gemeinden ist es schwierig, Übungen abzuhalten. Wenn erst in der Krise die notwendigen Personen identifiziert und zusammengetrommelt werden müssen oder die erforderliche materielle Ausstattung organisiert werden muss, ist bereits wertvolle Zeit verstrichen", sagt Saurugg. Bis zu 15 Personen können am Spiel teilnehmen.

Unterstützung erfährt Saurugg von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP), der "Neustart" für "überaus wichtig" hält. Gemeinden müssten Instrumente in die Hand gegeben werden, um ihrer Verantwortung auch gerecht zu werden.