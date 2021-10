Mit E-Quad verunglückt

Laut Polizei war der 20-Jährige mit dem Gerät auf dem Brandenbergweg unterwegs. Mit etwa 20 bis 25 km/h bekam er in einer leichten Rechtskurve aber beim Fahren Probleme. Er geriet nach links vom Weg ab, fuhr in eine Wiese und näherte sich einem Abgrund. Er konnte sich gerade noch aus dem Sitz lösen und an zwei Sträuchern festhalten. Sein Gefährt fiel aber etwa zehn Meter tief und stürzte auf die Bahngleise. Die Zugstrecke zwischen Bad Ischl und Ebensee war ca. 15 Minuten gesperrt.