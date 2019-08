Mit Disziplin zum Europameister

Adrenalin pur! Permanente Anspannung und Druck bis zum letzten Moment. Ein andauernder Kampf bis zum Ziel – mit den Konkurrenten, aber auch mit sich selbst. Und dann die große Erlösung beim Zieleinlauf.“ So beschreibt Gerald Will das Wechselbad der Gefühle, das man als Crosstriathlon-Teilnehmer beim Wettkampf durchlebt. Der 51-jährige Welser hat vergangenen Samstag den Titel eines Crosstriathlon-Europameisters in Prachatice, Tschechien, gewonnen und erweiterte in der Masterskategorie somit seine Medaillensammlung.

Begonnen hat die Leidenschaft für diesen Sport mit 18 Jahren, als er 1985 beim ersten Triathlon in Wels an den Start ging. „Diese Sportart war komplett neu für mich. Aber ich liebe Schwimmen, Radfahren und Laufen – warum also nicht gleich die drei Disziplinen kombinieren“, sagt Will. Erst in den Jahren darauf wurde ihm bewusst, wie die optimale Vorbereitung für diesen Sport abläuft. Er gründete das Unternehmen „DerSportcoach“, mit dem er Triathleten und Fitnesssportler in der Laktatdiagnostik unterstützt.

Eine wichtige Basis bot ihm dabei das theoretische Wissen von der Universität: In Salzburg studierte der Welser Geschichte und Sport auf Lehramt. Seit 1997 unterrichtet Will am Brucknergymnasium in Wels und gibt die Leidenschaft für den Sport an seine Schüler weiter. Er will aber auch ein Bewusstsein für Disziplin im Sport schaffen. „Organisation ist generell im Sport sehr wichtig. Wenn man halt nur zwei Stunden für das Training Zeit hat, dann muss man sich als Sportler auch genau dann fokussieren. Man darf sich nicht verzetteln“, sagt der Sportprofessor.

Das Training, sein Unternehmen und auch der Lehrberuf nehmen viel Zeit in Anspruch. Unterstützung bekommt Gerald Will dabei von seiner Familie. Seine Frau Kerstin und die beiden Töchter (elf und acht Jahre alt) fiebern bei den Wettkämpfen mit. Für ein gemeinsames Frühstück und Abendessen muss aber Zeit sein. „Auch wenn mir der Sport sehr wichtig ist: Die Familie kommt zuerst“, sagt der Athlet.