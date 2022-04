Mit Dirndl und Anorak: Tausende Besucher in Wels

Die Lust auf ein Volksfest war groß, auch der plötzliche Wintereinbruch konnte sie nicht mindern: Tausende Besucher kamen am Wochenende nach Wels, um sich zu informieren, zu feiern, zu speisen und sich zu amüsieren. "Das Festzelt und die Weinkost waren bis auf den letzten Platz gefüllt", sagt Messedirektor Robert Schneider.

Die Veranstalter sind zufrieden, auch wenn etwa ein Drittel weniger Besucher gezählt werden konnten. "Damit haben wir gerechnet, die Messe ist ja heuer auch etwas kleiner. Wir hatten aufgrund der Covid-Situation weniger Zeit für die Planung, es war alles kurzfristiger als üblich", sagt der Messedirektor. Zudem kommen noch die besonders schlechten Wetterbedingungen mit Schneefall und Kälte. "So etwas habe ich auf Volksfesten ja noch nie erlebt, durchgehend Schneefall", staunt Schneider.

"Herrliche Stimmung"

Doch gerade der Jugend machte das gar nichts aus. Ganz nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung kamen sie in Scharen in Dirndl, Lederhose und Anorak ins Festzelt, um endlich wieder gemeinsam zu feiern. Und das taten sie auch, von Donnerstag bis Sonntag.

Der Startschuss fiel mit dem Einschalten der Probebeleuchtung und dem Bieranstich am Donnerstagabend, am Freitag, Samstag und Sonntagnachmittag wurde im Festzelt munter weitergefeiert. "Die Stimmung war heuer besonders gut, die Leute haben sich alle durch die Bank gefreut, dass sie endlich wieder auf ein Volksfest gehen können. Es war alles friedlich. So viel Freude hab ich selten gesehen, das war herrlich", schwärmt Schneider.

Nicht nur im Zelt, sondern auch im Vergnügungspark herrschte Samstag und Sonntag trotz Schneefall Betrieb. Die aufgebauten Fahrgeschäfte wurden von den Hartgesottenen ausprobiert. "Die Besucher ließen sich das ganze Wochenende über nicht von den kalten Temperaturen und dem Schneefall aufhalten", freut sich der Welser Messedirektor. (mala)

Frühling in den Messehallen genossen

Gut besucht war auch die Messe für Garten, Urlaub und Camping: Während der Schnee draußen leise vor sich hin rieselte, kam in den Welser Messehallen Frühlingsstimmung auf: Schöne Schaugärten, Pflanzen und Pflanzenraritäten, Expertenvorträge sowie Dekoration für Garten, Balkon und Terrasse wurden aufgebaut. Die Besucher kamen in Strömen, auch wenn die Messe heuer etwas kleiner war als sonst üblich. Dies war der Kurzfristigkeit geschuldet, denn die Pandemie wirbelte die Pläne der Veranstalter in den vergangenen zwei Jahren oft genug durcheinander.

Am OÖN-Messestand: Landesrat Markus Achleitner, Bürgermeister Andreas Rabl und Messedirektor Robert Schneider mit OÖN-Redakteurin Karoline Ploberger Bild: cityfoto

Nicht nur die Sehnsucht nach Frühling lockte die Besucher letztlich in die Welser Messehallen, sondern auch das Fernweh: Geladen wurde auch zur beliebten Ferienmesse, auf der sich die Besucher Reise- und Freizeitangebote in Österreich und den Nachbarländern für alle Reisetypen einholen konnten. Auch das Camping war Thema. Die OÖNachrichten waren bei der Welser Messe ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten.