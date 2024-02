Mit diesen Events geht der Fasching in Oberösterreich ins Finale

Krapfen, Kostüme und Konfettischnipsel: Gefühlt hat die Faschingszeit gerade erst begonnen, nun sind ihre Tage schon wieder gezählt. Dass der Fasching heuer so früh endet, liegt am Mond. Dieser bestimmt das Datum des Ostersonntags, und nach diesem wiederum richtet sich die Dauer des närrischen Treibens. Nach dem Motto „In der Kürze liegt die Würze“ wartet zum Höhepunkt ein bunter Mix an Partys und Umzügen.

Der Veranstaltungskalender hält bis einschließlich Dienstag, 13. Februar – dem Tag vor dem Aschermittwoch –, jede Menge Gelegenheiten zum Feiern und Verkleiden bereit. Im ganzen Land können sich Faschingsfreunde – Jung und Alt – auf einen schwungvollen Ausklang freuen. Eine kleine Auswahl an Events haben die Redakteurinnen und Redakteure aus den Lokalredaktionen zusammengetragen – die breite Vielfalt finden Sie auf wasistlos.nachrichten.at.

Linz

Am Samstag, den 10. Februar, lädt der Ruderverein Ister zum 65. Piratenball in den Linzer Posthof. Bis zu 1700 Personen werden erwartet. Ebenfalls am Samstag startet ab 10 Uhr das bunte Faschingstreiben in Enns, der Umzug beginnt um 14 Uhr. Am 10. Februar um 20 Uhr lädt die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg-Kleinmünchen zum großen Faschingsball ins Gasthaus Strauß in Ansfelden. Der Faschingsdienstag wird auf dem Stadtplatz in Leonding ab 14.30 Uhr mit der Ruflinger Faschingsgilde Eilischo groß gefeiert. Die Kinderfreunde feiern den Abschluss der närrischen Zeit am Faschingsdienstag ab 14.30 Uhr im Central in Linz.

Mühlviertel

Hoch her geht es am Faschingssonntag beim Kinderfasching in Altenberg: Nach dem Faschingsumzug mit der Altenberger Musikkapelle (13.30 Uhr) erwartet die Teilnehmer ein lustiges Programm im Gasthaus Prangl. Mit einer hohen Kostümdichte ist am Faschingssamstag beim Maskenball im Salzhof Freistadt zu rechnen. Viel Kreativität beweisen alljährlich die Teilnehmer der Funparade in Schwertberg. Ab 14 Uhr steht am Faschingsdienstag der Marktplatz Kopf. Nicht minder ausgelassen ist die Stimmung in Grein. Auch dort wird am Faschingsdienstag bei einem Umzug der Fasching fröhlich verabschiedet.

Innviertel

Die Narren sind auch im Innviertel los: Am kommenden Sonntag wird in Raab das Faschingsfinale beim großen Faschingszug ab 14 Uhr eingeläutet. Viel zu lachen gibt es bei den Faschingssitzungen in Eberschwang am Wochenende. Am Faschingsdienstag wird dann in den Städten ausgelassen gefeiert: In Braunau wird ab 14 Uhr zur Faschingsparty am Stadtplatz geladen. In Mattighofen findet ebenfalls ab 14 Uhr ein Faschingsumzug über den Stadtplatz statt. In Altheim lädt die Faschingsgilde um 14 Uhr zum bunten Faschingstreiben am Stadtplatz ein. In Ried findet ab 12 Uhr in der Bahnhofstraße eine Faschingsparty statt. Wer dann noch nicht genug hat, der ist beim Lumpenball des Musikvereins Schalchen ab 20 Uhr in der Freizeithalle richtig. Kreative Masken sind aber auch vorher gefragt.

Salzkammergut

So wie alle fünf Jahre findet in Gmunden am Faschingssonntag ab 13.30 Uhr der Hatschataler-Faschingsumzug statt. In der Faschingsmetropole Ebensee beginnt der Faschingsumzug am Sonntag um 14 Uhr und der berühmte Fetzenzug am Montag um 15 Uhr. Am Mittwoch werden um 15 Uhr am Traunufer die Fetzen verbrannt. Einen Faschingsumzug gibt es dieses Jahr auch wieder in Timelkam am Sonntag ab 14 Uhr. In Obertraun geht der Umzug am Sonntag ab 13.13 Uhr beim Strandbad-Parkplatz über die Bühne. Am Faschingsmontag bringen die Keppelweiber in den Gasthäusern der Dachsteingemeinde den diesjährigen „Obertrauner Faschingsbrief“ zur Aufführung. In Bad Aussee sind am Rosenmontag (ab 8 Uhr) die Trommelweiber unterwegs und am Faschingsdienstag (ab 14 Uhr) die Flinserl.

Das Prinzenpaar im Hochzeitsfieber:

Wels

„Walla, Walla“ heißt es am Faschingsdienstag wieder in Wels. Der Schelmenrat wird die Faschingsparty um 13.13 Uhr eröffnen. Es gibt ein buntes Programm mit Livemusik, Jonglage, Gardeauftritten, Glücksrad und Kinder-Eisdisco am Stadtplatz. Mit bis zu 500 Teilnehmern rechnen die Gaukler in Eferding bei ihrem großen Umzug am Faschingssamstag ab 14 Uhr. Ein großes Narren-Spektakel steigt auch in Grieskirchen beim Faschingsumzug am 10. Februar ab 14 Uhr unter dem Motto „Mario und Luigi kurven durch Grieskirchen“. Anschließend wird beim Gschnas im Festzelt weitergefeiert. Dort wird am Faschingsdienstag die närrische Zeit beim Kehraus verabschiedet. Nicht minder ausgelassen ist die Stimmung in Aschach. Dort findet der Umzug am Faschingssonntag ab 14 Uhr statt.

Steyr

Am kommenden Faschingssonntag geht es in Kronstorf und Ernsthofen hoch her, wenn die Ernsthofner Karnevalsgesellschaft zum 6. länderübergreifenden Faschingsumzug von Ober- nach Niederösterreich einlädt: Start ist um 13.57 Uhr in Kronstorf, danach geht‘s hinüber ins Mostviertel, wo in der Veranstaltungshalle Ernsthofen eine Faschingsdisco stattfindet. Parallel dazu beginnt im Ennstal um 13 Uhr der 26. Losensteiner Faschingszug beim Lagerhaus. Über den Blasl-Berg und die Enns-Brücke geht es zum Ortsplatz. In Bad Hall ging der Karnevalsclub BHCC am vergangenen Freitag unter dem neuen Präsidenten Christian Ziermair – Walter Kober gab das Amt nach den Jubiläumssitzungen ab – in seine 51. Saison. Am Freitag, Samstag und Sonntag folgen drei weitere Auftritte.

