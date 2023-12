Mit der Schmelze kam die Flut: Noch leichter Anstieg der Pegel erwartet

Regen und milde Luft haben den Mattig-Fluss in Schalchen (Bezirk Braunau) zum Überlaufen gebracht.

Wo vor wenigen Tagen noch eine dicke Schneedecke lag, entstand eine große, braune Lacke. Die Winterpracht ist aufgetaut, das Schmelzwasser nicht versickert. In den vergangenen Tagen wurde der nasse Boden zusätzlich von oben begossen, was in vielen Teilen des Landes zu Überschwemmungen führte. Vereinzelt traten kleinere Flüsse über die Ufer.