Mit der großen Hitze ist es vorerst vorbei

Von Nordwesten kommend ist sie über das Innviertel Richtung Zentralraum gezogen und hat gestern Vormittag die Temperaturen in ganz Oberösterreich merklich abkühlen lassen – jene Atlantik-Kaltfront, deren Zusammentreffen mit der brütenden Hitze in der Nacht auf Dienstag auch in Oberösterreich schwere Gewitter ausgelöst und etliche Feuerwehreinsätze nach sich gezogen hat.

Ausläufer der atlantischen Luft sind auch dafür verantwortlich, "dass es mit der Hitzewelle vorerst einmal vorbei ist", sagt Christian Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Zwar würden die Temperaturen heute, Mittwoch, und am Donnerstag "wieder moderat ansteigen, aber die 30-Grad-Grenze werden wir diese Woche in Oberösterreich wohl nicht erreichen."

Für Wanderungen oder Ausflüge in die Wälder zum Schwammerlsuchen seien die sommerlich-warmen nächsten Tage mit Höchstwerten von 26 bis 28 Grad ideal. Und dass es dank Atlantikluft auch mit den Tropennächten vorbei ist, entlaste den menschlichen Organismus angenehm, sagt Ortner. Von Tropennächten wird gesprochen, wenn die Temperaturen die 20-Grad-Marke nicht unterschreiten. Und als Hitzetage zählen Sommertage, an denen mindestens 30 Grad gemessen werden.

Bei mäßigem Wind werden bis Donnerstag Tageshöchsttemperaturen von 28 Grad erwartet, Freitagnachmittag dürfte sich eine Gewitterfront samt Regenschauern einstellen. "Wirklich schwere Gewitter sind in Oberösterreich aber nicht zu erwarten." Für Samstag rechnet der Meteorologe damit, "dass sich die Regenschauer im ganzen Land ausbreiten".

Ab 3. August nächste Hitzewelle?

Gleichzeitig würden die Tageshöchsttemperaturen auf 24 Grad absinken. Und auch wenn der Sonntag großteils regenfrei bleiben dürfte, wird es erst ab Montag nächster Woche wieder spürbar wärmer werden.

Und ab Mittwoch, 3. August, deute einiges darauf hin, dass sich mit Werten von 30 und mehr Grad die nächste Hitzewelle in Oberösterreich aufbauen könnte. "Da kommen hochsommerlich heiße Tage auf uns zu. Die Frage ist nur, wie viele es schließlich sein werden", so Meteorologe Ortner.