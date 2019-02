Mit der Grand Garage startet ein neues Zeitalter

LINZ. In der Tabakfabrik wird heute der neue Ort der Produktion, der "Motorraum", eröffnet

Bild: TFL, sonaar

Garage hat nicht automatisch etwas mit Autos zu tun. Auch dann nicht, wenn es sich um eine große Garage handelt.

In der Linzer Tabakfabrik kommt die Grand Garage, die heute offiziell eröffnet wird, so richtig auf Touren, wenn Ideengeber und Kreative ihren Gedanken freien Lauf lassen. Hinter der Grand Garage steht ein neuer Ort der Produktion. "Hier soll der Gründergeist auf Hochtechnologie und industrielle Fertigung treffen, womit es möglich werden soll, Erfindungen rasch umzusetzen", sagen die Geschäftsführer Ruth Arrich-Deinhammer und Werner Arrich. Im besten Fall können hier Prototypen zur Serienreife geführt werden.

"Kreatives Biotop"

So wird das 4000 Quadratmeter große Areal kreatives Biotop, Turbolader für junge Ideen und eine neue Form der Wirtschaft oder der Motorraum des Areals genannt.

Erste Einblicke in diese Welt werden in den Eröffnungstagen von heute bis Samstag gegeben. So können sich Interessenten auch ein Bild davon machen, wie der Vorplatz zur Innovationswerkstatt künftig aussehen wird, ohne dass davon jetzt schon etwas zu sehen ist. Denn die Umsetzung der Wiesenlandschaft, die Beton und Asphalt ersetzen wird, startet noch heuer. Ein neues Wahrzeichen der Grand Garage ist aber schon definiert: ein begehbarer Turm aus korallenrot lackiertem Stahl. Er wird nicht nur Blickfang, sondern auch Zugang – zur etwa 1000 Quadratmeter großen Dachterrasse Bel Étage, der Open-Air-Bühne in luftiger Höhe.

Zurück zur Grand Garage. Sie wird das Magazin 3 bevölkern. Angesiedelt sind hier u. a. das 3-D-Druck-Unternehmen Haratech, das österreichische Modelabel Vresh und die Textilagentur "Das Merch" mit einer eigenen Siebdruckerei. Die ersten drei Ebenen bieten Platz für den Maschinenpark der Innovationswerkstatt. Barrierelos sollen Menschen, Wissen und Technologie hier zueinanderfinden.

Als Zielgruppe haben die Verantwortlichen alle technikinteressierten Nutzer im Visier, die den Wunsch haben, analoge, digitale und moderne Technologien aktiv kennenzulernen.

Konzept der offenen Werkstatt

Ein Paradies für Erfinder und Kreative will sie sein, die Grand Garage. Welche kreativen Firmen hier zu Hause sein werden, wird die nahe Zukunft zeigen. Als offene Werkstatt konzipiert, ist der Ausgang der Bestrebungen nicht genau vorgezeichnet.

Hier soll und darf experimentiert werden, soll der Austausch funktionieren, auf dass darauf konkrete Projekte realisiert werden können. Oder, wie es Tabakfabrik-Direktor Chris Müller formuliert: "Hier beginnt der nächste Schritt in der Entwicklung der Tabakfabrik."

"Mit der Grand Garage schaffen wir einen Begegnungsraum für Unternehmen, Start-ups, Kreative und technikaffine Menschen, die gemeinsame Ideen abseits jeglicher materieller, organisatorischer oder bürokratischer Hürden entwickeln und vor allem auch praktisch umsetzen", sagt Werner Arrich.

Wer hier dabei sein will, muss eine Mitgliedschaft abschließen und kann das Angebot in den betreuten Öffnungszeiten der Grand Garage nutzen. Da hier möglichst viele neugierige Menschen ihrer Experimentierfreude nachgehen sollen, wird es für Privatpersonen günstige Mitgliedsbeiträge geben.

3 Fragen an Chris Müller

Direktor der Tabakfabrik Linz

Seit September 2012 ist Müller in der Tabakfabrik so gut wie zu Hause, um hier auf historischer Basis eine Fabrik der Zukunft entstehen zu lassen.

Was ist an der Grand Garage so besonders?

Nachdem in den vergangenen Jahren viele Kreative in der Tabakfabrik eingezogen sind, werden die einstigen Laderampen nun zum Symbol dafür, dass wir mit der Grand Garage den Motor anwerfen und die Produktion im kollaborativen Konzern starten können.

Ist dies deshalb der so wichtige nächste Schritt in der Entwicklung der Tabakfabrik?

Ja, weil wir nun jenen Raum haben, in dem die Ideen der Kreativwirtschaft in konkrete Produkte umgesetzt werden können. Hier wird produziert, weshalb die Grand Garage einer der großen Abschlüsse in der Entwicklung der Tabakfabrik ist. Denn von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt kann nun eine Vision zur Gänze hier Gestalt annehmen.

Mit anderen Worten ist die Fabrik wieder eine Fabrik.

Mehr noch. Die Tabakfabrik ist ein Teil der Stadt, ein fabrizierender Stadtteil. Hier bilden Architektur, Produktion und Zukunft einen neuen Hauptplatz.

Eröffnungsfeier, Tag der offenen Tür und Familien-Tag

Donnerstag, 28. Februar:

18.15 Uhr: Steel-Rain-Performance

18.30 Uhr: Offizielle Eröffnung

19.30 Uhr: Party (Essen und Trinken) und Start der Führungen durch die Grand Garage (keine Anmeldung erforderlich)

Freitag, 1. März, 14 bis 20 Uhr: Tag der offenen Tür

Ab 14 Uhr: Workshop „Baue einen bionischen Roboter“, Lasercut-Workshop „Hack The Robot“

Ab 16 Uhr: Führungen durch die Grand Garage und CoderDojo

Ab 18 Uhr: Instawalk

Samstag, 2. März, 11 bis 20 Uhr: Familien-Tag

Ab 11 Uhr: Stationenbetrieb „Ein bisschen Elektronik“, Verzierung „Welcome Bags“

Ab 11 Uhr: Workshop „Baue einen bionischen Roboter“, Lasercut-Workshop „Hack The Robot“ und Löt-Workshop „Blinkenrockets“

Ab 13 Uhr: Führungen durch die Grand Garage

Informationen und Anmeldungen zu den einzelnen Workshops im Internet unter www.grandgarage.eu

