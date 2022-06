Mit den Schartner Obstbauern ist heuer besonders gut Kirschen essen

Seit Anfang Juni haben die Kirschen in Scharten wieder ihren großen Auftritt und leuchten von weitem auf den Spindelbäumen in den Obstplantagen und von den alten Hochstämmen entlang der Straßen. Die prallen, knackigen roten Früchte stehen am Sonntag, 26. Juni, im Mittelpunkt beim Kirschenfest, zu dem die Schartner Obstbauern und die Oberösterreichischen Nachrichten als Medienpartner einladen.