Mit den OÖNachrichten zum Last-Minute-Ferialjob

Viele Firmen suchen immer noch aktiv nach Ferialmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Wer jetzt noch keinen Praktikumsplatz oder Ferialjob gefunden hat, hat jetzt die Chance, eines von aktuell knapp 460 Firmenangeboten in fast allen Sparten zu ergattern. Bis zur zweiten Ferienwoche veröffentlichen die OÖNachrichten regelmäßig "Last-Minute-Ferialjobs", die vom Jugendservice und der WKOÖ zur Verfügung gestellt werden.

"Mit unserer Ferial- und Nebenjobbörse erleichtern wir Jugendlichen die Jobsuche und ermöglichen einen niederschwelligen Einstieg ins Berufsleben", sagt Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Die Eindrücke und gesammelten Erfahrungen würden auch bei der späteren Jobsuche helfen. Angesichts des derzeitigen Arbeitskräftemangels sind Jugendliche bei ihrer Jobwahl laut Hattmannsdorfer "in einer guten Verhandlungsposition".

Info für Unternehmen

Die gesetzlichen Bestimmungen erlauben Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr und nach beendeter Schulpflicht, einen Ferial- oder Nebenjob auszuüben. Ein Ferialjob ist für junge Menschen oft der erste Kontakt mit der Arbeitswelt.

Viele Unternehmen entscheiden sich bei langfristigen Stellenbesetzungen für Bewerberinnen und Bewerber, die sie bereits von einem vorangegangenen Ferialpraktikum kennen. Daher sind die Erfahrungen in einem Ferialjob doppelt wertvoll.

Damit die erste Beschäftigung auch eine positive Arbeitserfahrung mit sich bringt, wird jungen Menschen empfohlen, sich vorab über arbeitsrechtliche Bestimmungen zu informieren.

Unternehmen, die auch noch zu Ferienbeginn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, um personelle Engpässe in der Urlaubszeit zu kompensieren, können das mit der gemeinsamen Ferial- und Nebenjobbörse des Jugendservice des Landes OÖ, der WKOÖ und der IV unkompliziert erledigen.

Ein Eintrag ist einfach erstellt: online unter www.ferialjobboerse.at das Formular ausfüllen und den Eintrag im Mail bestätigen.

Für Jugendliche lohnt es sich somit, auch kurz vor den Ferien regelmäßig einen Blick auf die Ferial- und Nebenjobbörse auf www.jugendservice.at zu werfen und die OÖNachrichten zu lesen, um die aktuellsten freien Jobangebote zu bekommen.

Tipp: Die Broschüre " Ferial- und Nebenjobsuche" mit vielen rechtlichen Hinweisen, was vor, während und nach dem Ferialjob zu beachten ist, gibt es in allen 14 Jugendservice-Regionalstellen. Mehr Infos unter www.jugendservice.at

Jobangebote

Dachstein Tourismus AG in Obertraun: Jugendliche ab 18 Jahren für Durchführung von Touren in der Dachstein-Höhlenwelt (in Deutsch und Englisch). Bewerbung an: jobs@krippenstein.com

Swisspearl Österreich (Vöcklabruck): Jugendliche ab 18 Jahren für Produktion im Dreischichtbetrieb. Einsatzzeitraum sind Juli und August. Bewerbungen an bewerbung@at.swisspearl.com

Buch Logistik Company GmbH (Wels): Jugendliche ab 15 Jahren für Kommissionierung, Verpackung und Versand von Büchern. Bewerbungen an pia.ecker@blc.at

Pro Kaufland (Linz): Jugendliche ab 16 Jahren als Buffetkraft, Abräumhilfe und Küchenhilfe. Bewerbungen an: andrea.steinlechner@prohandelsgmbh.at

McDonald’s (Vorchdorf): Jugendliche ab 15 Jahren für Mitarbeit an der Kassa, McCafe oder Drive-in. Bewerbungen an: at-store0179@restaurant.at.mcd.com

Linzer Veranstaltungsgesellschaft: Jugendliche ab 18 Jahren mit einschlägigen Vorkenntnissen im Bereich Marketing, Content-Management und guten IT-Kenntnissen für Praktikum in der Marketing- und Grafikabteilung. Bewerbungen: marketing@liva.linz.at

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (Linz): Jugendliche ab 18 Jahren für Mitarbeit bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie Ernteaufbereitung oder in der Genbank. Bewerbungen unter https://jobs.ages.at/Job/212352

