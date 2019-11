Mit den OÖNachrichten in einen stimmungsvollen Advent

Tradition verpflichtet. Wenn in Linz morgen der Christbaum, der heuer aus dem Mühlviertel kommt, ganz offiziell übergeben wird, dann ist das gleichzeitig der Startschuss für den Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz wie auch jenen im Volksgarten. Beide Linzer Märkte sowie der Advent am Traunsee und in Steyr werden wieder von den OÖN präsentiert.

Video: Die letzten Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in Oberösterreich waren gestern auch Thema in OÖN-TV.

Tradition besitzt auch der Traunsee Schlösser Advent, der heuer zum zehnten Mal im See- und Landschloss Ort in Gmunden veranstaltet wird. Der über die Grenzen des Salzkammerguts hinaus bekannte Adventmarkt, bei dem mehr als 130 Handwerker und Künstler zu erleben sind, beginnt heute Nachmittag und wird an vier Wochenenden viel vorweihnachtliches Programm für die Besucher bereithalten.

Dienstbeginn hat heute auch das Steyrer Christkindl, das die Eröffnung der Adventmärkte mit seinem Lächeln begleiten wird. Heuer beginnt der Weihnachtsmarkt auf dem Stadtplatz und auf der Promenade.

Das wohl größte Christkind der Welt begrüßt heute wieder die vielen Besucher auf dem Welser Stadtplatz. Die Welser Weihnachtswelten haben nicht nur das Christkind im Schlepptau, durch das Almhüttendorf im Zentrum werden auch wieder der Hauch von Glühwein und der Duft von süßen Köstlichkeiten ziehen. Und es werden Weihnachtslieder erklingen. Denn gesungen und gespielt wird in Wels wie in Linz.

