Mit den OÖN in ein fantastisches Wochenende

Das Wetter mag zwar mit Höchsttemperaturen von 20 Grad etwas frisch werden, umso heißer ist dafür das Programm, das das Wochenende bietet. Ob Sport, Musik oder lukullischer Genuss – mit den von den OÖNachrichten präsentierten Veranstaltungen kommen Sie dieses Wochenende auf jeden Fall auf Ihre Rechnung.

Regionale Biersorten gibt es am Linzer Südbahnhofmarkt zu kosten. Bild: Weihbold

"Bier und Grillen am Markt" heißt es heute wieder auf dem Linzer Südbahnhofmarkt. Von 9 bis 17 Uhr bieten vier regionale Kleinbrauereien ihre Bierspezialitäten an, vom Bier aus Altbrot von den Tragweiner "Beer Buddies" bis zum roten Bock von der Marktbrauerei. Dazu bieten die Unternehmer feine Grillspezialitäten an, etwa Steaks aus dem Smoker oder gegrillte Meeresfrüchte. Außerdem gibt’s feine Musik vom DJ – und einem gemütlichen Vormittag am Markt steht nichts entgegen.

5000 Sportler kämpfen bei Österreichs größter Mountainbike-Veranstaltung im Salzkammergut um den Sieg. Bild: Hörmandinger

Mountainbike Trophy: Wer’s sportlich mag, der pilgert ins Salzkammergut. Dort findet mit der Salzkammergut Mountainbike Trophy heute Österreichs größte und bedeutendste Mountainbikeveranstaltung statt (siehe auch Bericht auf Seite 16). Mehr als 5000 Sportler aus aller Welt sind auf sieben unterschiedlichen Distanzen im Inneren Salzkammergut unterwegs. 700 von ihnen wagen sich auf die 210 Kilometer lange Extremstrecke mit 7119 Höhenmetern. Mehr als 1200 freiwillige Helfer aus dem Inneren Salzkammergut machen das Spektakel überhaupt möglich. Abertausende Zuseher feuern die Sportler an. Das erste Rennen startet bereits um 5 Uhr.

Triathlon: Tags darauf geht es in Gmunden mit dem nächsten von den OÖN präsentierten Highlight sportlich weiter. Nach einer mehrjährigen Pause findet wieder der Raiffeisen Triathlon Gmunden statt. 750 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und 5,1 Kilometer Laufen – vor dieser Herausforderung stehen die Teilnehmer. Der Triathlon beginnt um 9.30 Uhr mit dem Schwimmbewerb beim Seebahnhof.

Bilderbuch bei Ahoi! Pop in Linz: Musikalisch geht es in Linz und Wels rund: In Linz spielt als Headliner beim von den OÖN präsentierten Ahoi!-Pop-Festival an der Donaulände mit "Bilderbuch" eine der angesagtesten Bands Österreichs auf. Die Oberösterreicher begeistern mit ihren zwei neuen Alben die Besucher am Donaupark. Davor sind der Wiener Rapper Yung Hurn sowie Soulmusiker Lou Asril zu hören. Der Einlass startet um 16 Uhr.

Villazón singt am Domplatz. Bild: Reuters

Rolando Villazón am Domplatz: Klassikfreunde freuen sich unterdessen über einen Auftritt von Rolando Villazón beim Klassik am Dom. Gemeinsam mit der südafrikanischen Sopranistin Pumeza Matshikiza bietet der in Mexiko geborene Tenor ab 20 Uhr ein vielseitiges Programm vor der beeindruckenden Kulisse des Linzer Mariendoms.

Sounds of Sister Sledge in Wels Bild: OÖN

MusikfestiWels: Das "MusikfestiWels" macht den Welser K.J.-Platz heute Abend zur von den OÖN präsentierten Klangzone. Als Hauptact treten um 22.15 Uhr "Sounds of Sister Sledge" auf. Los geht es aber bereits frühen Abend: Um 16.45 Uhr startet das Trio "15GB" mit dem ersten Auftritt. Der Eintritt ist frei, das gesamte Programm gibt es auf wels.at zu finden.

