Mit den Obstbauern in Scharten ist besonders gut Kirschen essen

Die süßen Früchte aus der bekannten Obstbauregion sind jetzt wieder in aller Munde. Der Saisonstart wird in Scharten traditionell mit dem Kirschenfest gefeiert, das vier bekannte Obsthöfe organisieren: die Familien Steiner, Wiesmayr, Roithmeier und Hubmer. Es findet am Sonntag ab 10 Uhr am Firlingerhof (Rexham 27) statt. Die Oberösterreichischen Nachrichten sind als Medienpartner dabei.

Bei diesem Genussfest können die Besucher neben erntefrischen Früchten eine Vielzahl an Veredelungsprodukten und süße Köstlichkeiten mit Kirschen als Hauptzutat genießen.

Die Gemeinde im Bezirk Eferding gilt auf der oberösterreichischen Genusslandkarte als die Kirschregion. Aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen ist Scharten ein besonders guter Boden für Kirschen in hervorragender Qualität. Und heuer fallen die Erntemengen wieder sehr gut aus.

Anbau auf 50 Hektar

Auf mehr als 50 Hektar gedeihen rund 20 verschiedene Sorten. Durch die Vielfalt an Früh- und Spätsorten kann die Erntezeit auf bis zu acht Wochen ausgedehnt werden. Die reifen Früchte werden täglich per Hand gepflückt. Ohne Erntehelfer wäre diese Arbeit für die Familienbetriebe nicht möglich.

"Rund ein Dutzend Schartner Kirschenbauern vermarkten Kirschen ab Hof, bei ein paar Betrieben gibt es auch die Möglichkeit der Selbsternte", sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land.

Eine Liste aller Schartner Kirschenbauern ist unter www.obsthuegelland.at erhältlich.

