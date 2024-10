Mit dem zehnsitzigen "Porsche" auf den Loser

ALTAUSSEE. Hannes Androsch steht im Garten seines Hauses in Altaussee. Hinten hängen noch saftige Äpfel auf dem Baum, ein Orangenbäumchen steht in einem Topf. Der goldene Herbst zeigt an diesem Tag sein Fotogesicht. Im Blick hat Androsch den Dachstein, hinter ihm ragt der Loser mit seinem charaktergebenden Kopf in die Höhe. Im 1947er-Jahr sei er das erste Mal mit seiner Mutter hinaufgewandert, sagt Androsch, der fünf Jahre davor das erste Mal in Altaussee war.