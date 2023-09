Mit dem Tischtennisschläger in der Hand gemeinsam gegen Parkinson

In der Messehalle 6 treten die Teilnehmer noch bis Samstag im freundschaftlichen Wettstreit gegeneinander an. Fotos: Klaus Borzek/PPP Österreich, vaba (2)

Das Klappern von 48 Tischtennisbällen, die an 48 Tischen hin und her sausen, erfüllt die Messehalle 6 in Wels. Die Spieler gleiten von links nach rechts und setzen zielsicher ihre Schläge. Dass sie allesamt Parkinson haben, würde kein Beobachter auf den ersten Blick erahnen.

Bis Samstag findet in Wels die "PingPongParkinson Weltmeisterschaft 2023" statt. Fast 300 Teilnehmer aus 23 Nationen sind nach Oberösterreich gereist. Dass Tischtennis die Sportart der Wahl für zahlreiche von der degenerativen Krankheit Betroffene auf der ganzen Welt ist, hat gute Gründe: "Bei Parkinson ist es oft so, als würde man beim Gehen einfrieren", erzählt Veranstaltungsleiterin Hermine Hofner, "dann braucht es ein Geräusch – zum Beispiel den Ball, der aufschlägt –, um einen herauszuholen."

Hermine Hofner, PingPongParkinson Österreich Bild: vaba

Die Niederösterreicherin, die selbst Parkinson hat, ist der Kopf hinter der Veranstaltung. 2022 gründete sie "PingPongParkinson Österreich" (PPP Österreich). "Wir bemühen uns, für Parkinson-Erkrankte Plätze in Vereinen zu finden oder eigene Gruppen zu gründen. In Oberösterreich gibt es zum Beispiel welche in Steyr, Wels und Ottensheim." Nur wenige Monate nach der Gründung erhielt PPP Österreich den Zuschlag, die WM auszutragen. "Es war viel Arbeit, umso schöner ist es, dass alles gelungen ist und wir gemeinsam spielen können", sagt Hofner.

Im Wettkampf vereint

Für Ansuela Braunschmid ist es die dritte PPP-WM, zum ersten Mal war sie 2021 in Berlin dabei. "Es war ein tolles Erlebnis. Der Zusammenhalt, die netten Menschen, die Gemeinschaft. Einige habe ich jetzt in Wels wieder getroffen, das ist eine große Freude", sagt sie. Im Vorjahr holte sie im kroatischen Pula eine Silber- und eine Bronzemedaille. "Natürlich versuche ich auch heuer wieder, mein Bestes zu geben. Die Frage ist immer, wie der Körper mitspielt. Aber am wichtigsten ist mir der Kontakt mit den anderen Teilnehmern", sagt Braunschmid.

Gemeinsames Aufwärmen vor Turnierbeginn Bild: vaba

Dem schließt sich Navin Kumar an. Der US-amerikanische Schauspieler gehört zu den besten Para-Pingpong-Spielern seines Heimatlandes und hat bereits zahlreiche Medaillen geholt. "Der Sport hilft mir dabei, das Zittern meiner Hände unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt vielversprechende Forschungsergebnisse zu Tischtennis als Therapie für Parkinson", erzählt er. Er sei sehr stolz, sein Heimatland bei der WM zu vertreten. "Wir begegnen uns hier aber nicht als Konkurrenten – unser aller Gegner ist Parkinson."

